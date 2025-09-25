Высший совет обороны Румынии определил когда самолёты, нарушившие воздушное пространство страны, могут быть уничтожены.

Об этом сообщил министр национальной обороны страны Йонуц Моштяну, которого цитирует местное общественное телевещание TVR на своём сайте.

Так, если военные самолёты будут нарушать воздушное пространство страны, решение о действиях будет принимать командир миссии, соблюдая все правила НАТО по перехвату соответствующих объектов.

По словам Моштяна, использование оружия и уничтожение нарушителя является "крайней мерой, мерой последней инстанции, если все другие шаги игнорируются, а самолёт не идентифицируется и не покидает воздушное пространство Румынии".

Если речь идёт о гражданских воздушных судах, то решение по-прежнему будет принимать министр обороны.

В ходе заседания высший совет обороны Румынии также согласовал протокол реагирования на дроны, незаконно пересекающие воздушное пространство страны. В повестке дня, в частности, была указана задача определения наземных объектов, нуждающихся в мерах защиты от атаки БПЛА.

Напомним, в настоящее время Бухарест не поддерживает создание бесполётной зоны над Украиной, но может пересмотреть решение.

Ранее в Румынии отказались отправлять войска для гарантий безопасности Украины, но готовы предоставить место развёртывания силам НАТО.