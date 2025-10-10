В Украине продолжаются работы по ликвидаии последствий массированной атаки РФ на критическую инфраструктуру.

Об том сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Киев и Кировоградская область – в течение дня работали, чтобы возобновить поставки воды. В Киеве почти восстановлено, в Кировоградской области продолжается запуск насосов и наполнение сети", – сказал он.

В Киеве полностью восстановили водоснабжение во всех районах, также энергетикам удалось отремонтировать часть поврежденного во время ночной атаки оборудования, продолжается процесс подключения потребителей на Левобережье, сообщает Минэнерго.

"Вынужденные аварийные отключения продолжают применяться в отдельных районах Киева, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской областях. В Черниговской области продолжают действовать графики почасовых отключений", – говорится в сообщении.

Там добавили, что в Донецкой области отменили графики аварийных отключений.

Напомним, Зеленский считает виновным киевского мэра Виталия Кличко в поражении энергетических объектов столицы.

Война в Украине продолжается 1325-й день. Последние новости с ключевыми событиями пятницы, 10 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг стало известно о продвижении армии РФ на двух участках Днепропетровской области в районе деревень Новосёловки и Сичневого (Январского). Противник также получил продвижение в Запорожской области у Полтавки и на севере Донецкой – у Выемки, что близ Северска. Кроме того, войска РФ продолжили наносить удары по украинской энергетике и железной дороге.

