В России начали снижать единовременные выплаты контрактникам, которые едут воевать в Украину.

Об этом сообщает газета "Коммерсант".

По информации издания, в Татарстане их снизили с 3,1 млн рублей (33 000 $) до 800 тысяч рублей (8 500 $).

В Чувашии выплаты уменьшили с 2,5 млн рублей (26 500 $), а в республике Марий Эл - с 3 млн рублей (31 500 $) до той же суммы - 800 тысяч рублей.

При этом ранее эти выплаты повышались. Однако последнее повышение было зафиксировано в январе.

С чем связано снижение выплат - издание не поясняет.

