Ученые изобрели глазной имплантат, частично восстанавливающий зрение - Financial Times
Ученые изобрели глазной имплантат, который поможет слепым пациентам частично восстановить зрение. Пациенты с географической атрофией смогут снова читать.
Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на ученых.
По информации издания, новая технология включает в себя камеру, установленную на специальных очках, которые носит пользователь.
Камера снимает изображения и проецирует их на беспроводной ретинальный имплант размером 2 на 2 мм. Затем имплант преобразует свет в электрические импульсы, которые передаются в мозг.
Отмечается, что устройство помогло 81% участников испытаний, страдающих от прогрессирующей возрастной макулярной дегенерации.
Ученые называют это "сдвигом парадигмы в лечении слепоты".
Ранее мы писали, что открытие нобелевских лауреатов по медицине этого года открывает путь к излечению рассеянного склероза и диабета 1 типа.
До этого кембриджские ученые приступили к работе по созданию искусственной человеческой ДНК. Также в США одобрили к применению "революционный" препарат, способный предотвратить передачу ВИЧ.