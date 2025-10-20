Ученые изобрели глазной имплантат, который поможет слепым пациентам частично восстановить зрение. Пациенты с географической атрофией смогут снова читать.

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на ученых.

По информации издания, новая технология включает в себя камеру, установленную на специальных очках, которые носит пользователь.

Камера снимает изображения и проецирует их на беспроводной ретинальный имплант размером 2 на 2 мм. Затем имплант преобразует свет в электрические импульсы, которые передаются в мозг.

Отмечается, что устройство помогло 81% участников испытаний, страдающих от прогрессирующей возрастной макулярной дегенерации.

Ученые называют это "сдвигом парадигмы в лечении слепоты".

