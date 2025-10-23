В ночь на 23 октября Россия атаковала Киев с помощью ударных дронов. В результате ударов в столице пострадали семь человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

По его словам, пятеро пострадавших были госпитализированы, еще двое - на амбулаторном лечении.

"Семь пострадавших в столице после атаки врага этой ночью. Пятеро из них госпитализированы медиками. Двое - на амбулаторном лечении", - написал он.

Кличко отметил, что атака сопровождалась значительными разрушениями и возгораниями.

В то же время в ГСЧС сообщили о повреждении жилых домов, детского сада, складских помещений и автомобилей.

В Подольском районе Киева пожар вспыхнул в одной из квартир многоэтажного дома, рядом загорелись автомобили. Жителей удалось эвакуировать. Еще одна многоэтажка получила повреждения: частично обрушилась кровля и разрушены две квартиры.

Кроме того, зафиксированы повреждения на территории детского сада: обломки дронов повредили фасад здания и выбили окна. Возгорания также произошли в складских помещениях, а один из бизнес-центров пострадал из-за падения обломков. Кличко уточнил, что обломки сбитого дрона упали возле синагоги.

В Деснянском районе Киева дрон ударил в 21-й этаж 24-этажного жилого дома, однако детонации не произошло. Еще один беспилотник попал в недостроенное здание.

В Оболонском районе взрывной волной от сбитого дрона выбило окна в жилом доме.

К ликвидации последствий атаки привлекли более 100 спасателей и 28 единиц техники ГСЧС. Все возгорания на местах попаданий оперативно потушены.

Напомним, в ночь на 10 октября Левобережье и Киев подверглись массированной воздушной атаке. Были атакованы Киевщина, Днепропетровщина, Полтавщина, Харьковщина и Запорожская область.

