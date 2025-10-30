Высшие должностные лица США, включая госсекретаря Марко Рубио и главу Пентагона Пита Хегсета, после убийства консервативного активиста Чарли Кирка в целях безопасности переезжают из своих домов на военные базы в окрестностях Вашингтона.

Об этом пишет журнал The Atlantic.

В публикации говорится, что на данный момент на военных объектах разместились по меньшей мере шесть высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа, все они защищены не только от потенциального насилия, но и от протестов.

Рубио и Хегсет, по данным издания, проживают в "генеральском квартале" в Форт Макнейр, военном анклаве на берегу реки Анакостия.

"То, что некоторые из этих высокопоставленных государственных служащих почувствовали необходимость отделиться от общественности, является признаком поляризации нации... Эти госслужащие теперь могут полагаться на вооруженные силы США для усиления своей личной безопасности. Но так много из них сделали этот шаг, что теперь для высших офицеров страны не хватает жилья", - резюмирует The Atlantic.

Напомним, в США обострилось противостояние левых и правых после убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Его убийца Тайлер Робинсон нанес на патроны трансгендерную и антифашистскую символику и лозунги.

