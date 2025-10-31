В Испании во вторник состоится секретная встреча лидеров "коалиции желающих", перед входом на которую у них даже заберут мобильные телефоны.

Об этом сообщает испанская газета El Mundo со ссылкой на источники.

Согласно документу, полученному изданием, Министерство иностранных дел Испании проведет встречу во вторник, 4 ноября. Она начнется в 09:00 и завершится после 15:30. Участников предупредили о запрете пользоваться мобильными телефонами и разглашать детали встречи.

В первом блоке встречи "коалиция желающих" обсудит, как усилить поддержку Украины и решить её актуальные финансовые потребности, включая вопросы военных и оборонных усилий. Также будет поднят вопрос усиления давления на Россию. Издание отмечает, что участники надеются определить приоритеты помощи и достичь конкретных договоренностей.

Во втором блоке "коалиция желающих" попытается согласовать единый подход к гарантиям безопасности для Украины с акцентом на правовые, политические и дипломатические рамки. Кроме того, участники обсудят возможный вклад коалиции в предотвращение будущих агрессивных действий РФ, включая возможность отправки в Украину миротворцев.

Вскоре после появления публикации МИД Украины опроверг, что заседание в Испании будет секретным.

"Ничего секретного и экстраординарного на встрече не будет. Иностранные СМИ некорректно подали информацию. Это будет регулярная встреча с соответствующей повесткой дня", — заявил спикер МИД Георгий Тихий.

Напомним, на прошлом саммите в Лондоне "коалиция желающих" поддержала призыв президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине на линии фронта.

Ранее мы рассказывали, что Украина и Европа разрабатывают 12-пунктный план прекращения войны на линии фронта. Позже СМИ сообщили о деталях этого плана.