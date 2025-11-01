Экс-глава Госфискальной службы Украины Роман Насиров приговорён к шести годам лишения свободы.

Об этом сообщают СМИ.

Решением суда Насиров признан виновным в злоупотреблении властью. По версии следствия, он помогал уклоняться от уплаты налогов газоснабжающим предприятиям бизнесмена Онищенко, из-за чего государство понесло убытки в два миллиарда гривен.

Помимо наказания в виде тюремного заключения, Насирова также оштрафовали на 17 тысяч гривен и запретили занимать должности в течение трёх лет.

Дело чиновника рассматривалось более шести лет и включило более двухсот судебных заседаний.

Напомним, проходила информация, что экс-глава ГФС Насиров выходил под залог в 40 миллионов гривен.

Ранее Насирову отменили приказ о мобилизации в ВСУ.

Покурор утверждала, что желание подозреваемого мобилизоваться связано с тем, что срок его привлечения к уголовной ответственности истёк бы менее чем за год.

Сам Насиров заявил, что по состоянию здоровья и как многодетный отец имел право на освбождение от службы, но у него "произошла переоценка ценностей", и поэтому он решил, что будет полезен в армии.