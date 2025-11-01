Экс-главу Госфискальной службы Романа Насирова приговорили к 6 годам тюрьмы
Экс-глава Госфискальной службы Украины Роман Насиров приговорён к шести годам лишения свободы.
Об этом сообщают СМИ.
Решением суда Насиров признан виновным в злоупотреблении властью. По версии следствия, он помогал уклоняться от уплаты налогов газоснабжающим предприятиям бизнесмена Онищенко, из-за чего государство понесло убытки в два миллиарда гривен.
Помимо наказания в виде тюремного заключения, Насирова также оштрафовали на 17 тысяч гривен и запретили занимать должности в течение трёх лет.
Дело чиновника рассматривалось более шести лет и включило более двухсот судебных заседаний.
Напомним, проходила информация, что экс-глава ГФС Насиров выходил под залог в 40 миллионов гривен.
Ранее Насирову отменили приказ о мобилизации в ВСУ.
Покурор утверждала, что желание подозреваемого мобилизоваться связано с тем, что срок его привлечения к уголовной ответственности истёк бы менее чем за год.
Сам Насиров заявил, что по состоянию здоровья и как многодетный отец имел право на освбождение от службы, но у него "произошла переоценка ценностей", и поэтому он решил, что будет полезен в армии.