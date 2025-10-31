Печерский суд Киева отправил экс-мэра Одессы Геннадия Труханова под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Как известно, бывшего главу южного города и еще 8 человек подозревают в служебной халатности, из-за которой во время наводнения 30 сентября погибло как минимум 9 человек. Максимальное наказание по этой части – до пяти лет лишения свободы.

"Бывшему городскому голове Одессы, которого подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель девяти человек (ч. 3 ст. 367 УК Украины), по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля", — говорится в сообщении.

Еще 8 бывших одесских чиновников также отправили под домашний арест, а часть - под стражу с возможностью выйти под залог.

По версии следствия, сам Труханов не обеспечил функционирование систем ливневой канализации и водоотведения в Одессе. При этом во время наводнения он также не организовал оповещение населения и готовность систем гражданской защиты, что привело к гибели девяти человек.

Напомним, прокуратура официально подтвердила, что Труханов получил подозрение в служебной халатности, которая привела к гибели девяти человек во время недавнего потопа.

