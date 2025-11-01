В столице США Вашингтоне празднование Хэллоуина переросло в массовые беспорядки.

В социальных сетях появились видеоролики на которых силовики в форме национальной гвардии разгоняют молодежь.

По словам очевидцев, подростки бегали по дорогам, перекрывая движение, и толпами залетали в метро без оплаты.

Как позже выяснилось, местная полиция и нацгвардия начала разогонять празднующих из-за несоблюдения комендантского часа для подростков, установленного в городе президентом США Дональдом Трампом для борьбы с преступностью.

Часть подростков была арестована, но пока неизвестно выдвинут ли им обвинения.

Напомним, на днях Пентагон приказал силам быстрого реагирования, состоящим из военнослужащих национальной гвардии США, быть готовыми подавлять гражданские беспорядки.

При этом летом в центре Лос-Анджелеса был введён комендантский час, который действовал с 8:00 вечера до 6:00 утра. Город был охвачен масштабным беспорядками, которые устроили защитники депортируемых мигрантов. Перед этим Трамп назвал идею ввода Нацгвардии в город отличным решением.

