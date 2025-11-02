В ночь на 2 ноября российские войска атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. В Измаильском районе загорелась автостоянка с грузовыми автомобилями, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.

По данным ведомства, в регионе ночью действовали российские "Шахеды".

"В результате попаданий вспыхнул пожар на автостоянке, который спасатели оперативно ликвидировали. По предварительной информации, погибли два человека, ещё один пострадал", - сообщили в ГСЧС.

Как уточнила Одесская областная прокуратура, под удар попал именно Измаильский район.

Через полчаса после сообщения ГСЧС начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о росте числа пострадавших.

"К сожалению, стало известно ещё о двух раненых в результате ночной атаки. Один из них госпитализирован с термическими ожогами, врачи оказывают ему всю необходимую помощь, состояние пострадавшего средней тяжести", - отметил чиновник.

По данным прокуратуры региона, 42-летнего мужчину доставили в больницу, а двум другим, 42 и 48 лет, оказали медицинскую помощь на месте.



Последствия прилётов по Измаильскому району Одесской области публикуют местные паблики.

Напомним, после ночной атаки пострадали также Запорожская и Днепропетровская области.



