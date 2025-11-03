Вооруженные силы Украины в настоящее время проигрывают войну, по крайней мере на технологическом уровне.

Об этом заявила в Фейсбуке украинский парамедик Екатерина Зарембо.

Она согласна с оценками, что сейчас на фронте нет четкой линии боевого столкновения, а есть килл-зона около 10 км, где "перемешаны украинские и российские норы и укрытия", а пилоты FPV-дронов часто занимают самые близкие позиции к россиянам и оказываются уязвимыми для обстрелов и диверсионно-разведывательных групп.

На прилегающей к килл-зоне полосе шириной около 20 км и больше, подконтрольной ВСУ, люди "измучены" постоянными ударами корректируемых авиационных бомб (КАБ), дронов и прочего. Например, трасса Славянск - Изюм уже стала "дорогой смерти", хотя до фронта от нее еще более 20 км.

"Все это возможно из-за того, что Россия очень быстро модернизирует технологии. При таком темпе серая зона будет постоянно расширяться на 30, 40 км и дальше. Модифицированные КАБ могут лететь на расстояние от 100 до 140 километров и целятся на Полтавскую область. Дроны-ждуны на оптоволокне. Я уверена, что есть куча других разработок, с которыми конкретно я не сталкивалась", - написала Зарембо.

При этом ситуация ухудшилась и в Днепропетровской области, где наступление идет полным ходом. Всего за два месяца пгт Покровское в 12 км от фронта превратился в город-призрак, угроза нависла над Павлоградом.

"Новости подаются из медийных точек. Сейчас это Покровск и Мирноград, и можно подумать, что это и есть весь фронт. Или: "ВСУ отбросили врага в населенном пункте А, потерян населённый пункт Б". Эти названия большинство людей вообще слышит впервые — они им ничего не говорят. При этом ни одно СМИ, ни по отдельности, ни вместе, не даёт понимания общей картины. Я уже писала ранее о новом фронте в Днепропетровской области, и с тех пор ситуация только ухудшилась. Это абсолютно немедийное направление, где наступление идёт полным ходом. Я в армии с июля, и даже подумать не могла, что на моём счету так быстро появится место, где мы работали, а теперь оно уже в оккупации. Центр района, маленький цветущий посёлок городского типа Покровское (не путать с Покровском Донецкой области) за два месяца превратился в город-призрак наподобие Доброполья. Сейчас он в 12 км от линии боевых столкновений. Туда ещё можно заехать, но там уже невозможно жить. Проблема даже не в том, как мрачно шутят некоторые, что мы скоро будем дежурить в Павлограде, — проблема в том, что при таком темпе наступления, если его не остановить, мы отойдём и оттуда. Из условного Киева может казаться, что война ещё очень далеко. Поверьте, она всё ближе и ближе. Повторяем упражнение: добавляем к линии боёв 20–30 км серой зоны и считаем", - сказано в публикации.

Зарембо также считает, что потенциал у ВСУ для достижения преимущества кроется в первую очередь в технологическом прорыве - и количественном, и качественном. Вопрос нехватки людей на втором месте.

Ранее экс-главком Залужный заявлял, что Россия близка к выходу из тупика на фронте за счет использования малых групп для прорыва фронта через лини обороны ВСУ.

Война в Украине идет 1349-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 3 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил о продвижении армии РФ в Покровске Донецкой области, где зона российского контроля дошла уже до центра города, а также в Днепропетровской и Харьковской областях.

