В Киеве замечен необычный автомобиль. Фото – Телеграм

В столицу Украины заметили автомобиль, на крыше которой привязан российский дрон-камикадзе.

Снимки необычного груза на внешенм багажнике "Лексуса" опубликовали киевские телеграм-каналы.

Как утверждается, к машине примотан настоящий "Шахед". Носовая часть беспилотника имеет сколы краски, что позволяет предполагать, что этот БПЛА не взорвался при падении, либо представлял собой ложную цель для отвлечения внимания ПВО.  

Фото автомобиля с российским "Шахедом" на крыше. Источник - Телерам

Напомним, в Херсонской области трое мужчин погибли при попытке разобрать российский FPV дрон.

Также мы сообщали, что в Горловке Донецкой области подростки начали разбирать кассетный боеприпас и подорвались.

Война в Украине продолжается 1349-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 3 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил о продвижении армии РФ в Покровске Донецкой области, где зона российского контроля дошла уже до центра города, а также в Днепропетровской и Харьковской областях.

