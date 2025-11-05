В столицу Украины заметили автомобиль, на крыше которой привязан российский дрон-камикадзе.

Снимки необычного груза на внешенм багажнике "Лексуса" опубликовали киевские телеграм-каналы.

Как утверждается, к машине примотан настоящий "Шахед". Носовая часть беспилотника имеет сколы краски, что позволяет предполагать, что этот БПЛА не взорвался при падении, либо представлял собой ложную цель для отвлечения внимания ПВО.

Напомним, в Херсонской области трое мужчин погибли при попытке разобрать российский FPV дрон.

Также мы сообщали, что в Горловке Донецкой области подростки начали разбирать кассетный боеприпас и подорвались.

Война в Украине продолжается 1349-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 3 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил о продвижении армии РФ в Покровске Донецкой области, где зона российского контроля дошла уже до центра города, а также в Днепропетровской и Харьковской областях.

