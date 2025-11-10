Умерла самая пожилая мать Украины - жительница Чернигова Валентина Подвербная, родившая дочь в 65 лет. Ей было 80 лет.

Об этом сообщила местная активистка Оксана Туник-Фриз в Инстаграме.

Заявляется, что Валентина Подвербная умерла в своей квартире, ее обнаружила 14-летняя дочь Анна-Мария.

Напомним, Валентина Подвербная получила статус старейшей матери в Украине в феврале 2011 года, когда родила дочь благодаря искусственному оплодотворению. В ноябре 2022 года ювенальная полиция составила на женщину два административных протокола: за невыполнение родительских обязанностей и психологическое насилие над дочерью.

В январе 2023 года Новозаводский суд Чернигова закрыл дело против Подвербной, поскольку не увидел в действиях женщины состава правонарушения.

Однако уже в апреле Черниговский исполком постановил забрать у Подвербной ее дочь Анну-Марию. Решение исполкома было основано на просьбе самой девочки. На тот момент 12-летняя Анна-Мария на своей странице в Инстаграме пожаловалась на физическое и моральное насилие со стороны матери.

В октябре 2023 года Новозаводской районный суд Чернигова все же вынес решение забрать дочь у женщины, которая родила в 65 лет.