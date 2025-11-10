Комиссия по журналистской этике разрабатывает рекомендации об употреблении эмоционально окрашенных слов в СМИ и не советует использовать в отношении противника слова "русня" и "орки". Это связано с обращением в орган журналистов, желающих знать, где проходит грань между эмоциями и профессионализмом.

Об этом сообщила первая секретарь Национального союза журналистов Украины и член комиссии Лина Кущ во время вебинара "Язык ненависти как фактор опасности: определение, идентификация, критерии, последствия".

По словам Кущ, журналисты должны оставаться нейтральными, если хотят, чтобы международные партнеры воспринимали их тексты серьезно и реагировали на военные преступления России. К тому же материалы об Украине вряд ли ищут по запросу "орки", но по запросам типа "военные преступления РФ".

"Журналист не сыплет проклятиями в адрес России, а просто детально рассказывает о том, что он видит... Мы должны писать так, как это предусмотрено правилами языка и международными документами", - считает она.

При этом она заявила, что написание с маленькой буквы слов "Россия" и "Путин" допустимо, если редакция сознательно принимает это решение и объясняет его своей аудитории.

Кроме того, комиссия признает имеющим право на использование термина "рашизм", так как он уже закрепился как определение диктаторского режима.

Напомним, в августе Верховная Рада приняла закон об основах государственной политики национальной памяти украинского народа. Он вводит в законодательство понятие "рашизм".

Весной Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания разместил на своем сайте рекомендацию не называть российских военных орками, чмонями и русней, но потом удалил её.