В Одессе на прошлой неделе сотрудники ТЦК и СП сбили велосипедиста и уехали. Сегодня одному из них избрали меру пресечения.

Инцидент с велосипедистом произошел 6 ноября, видео разлетелось по одесским телеграм-каналам.

На кадрах микроавтобус останавливается прямо посреди проезжей части, оттуда выходят двое мужчин в гражданской одежде и бросаются наперерез велосипедисту, ехавшему по тротуару. Один мужчина изо всей силы толкает велосипедиста, причем так, чтобы он врезался в решетку, огораживающую вход в подвал. Велосипедист налетает на решетку и падает на асфальт. Видимо, поняв, что он сильно ранен, мужчины оставляют его лежать без помощи, а сами садятся в микроавтобус и уезжают.

Сегодня Приморский суд Одессы избрал меру пресечения мужчине, подозреваемому в нападении на велосипедиста. Подозреваемого зовут Тах Халеда, суд направил его под стражу до 4 января 2026 года без права залога. Сам подозреваемый и его адвокат просили домашний арест.

Жена потерпевшего Наталья сообщила журналистам, что об инциденте узнала от дворника рано утром. По его словам, супруга Натальи сбили прямо на улице люди в балаклавах.

"Я оделась и побежала. Конечно, никто скорую помощь не вызвал, полицию тоже. Человек с сахарным диабетом, он на инсулине, лежал и умирал на асфальте", - рассказала Наталья.

Она добавила, что ее муж сейчас в реанимации. Медики диагностировали у него многочисленные травмы: переломы ребер, лопатки, бедра и повреждения сустава. Кроме того, у него пробито легкое. Из-за нестабильного состояния оперировать пострадавшего пока нельзя.

Сейчас следствие проверяет, является ли Халеда штатным сотрудником ТЦК.

