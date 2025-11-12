Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы День Победы над Германией в США отмечали парадом так же, как в России или в Британии.

Об этом американский лидер заявил в ходе выступлении на Арлингтонском национальном кладбище в честь Дня ветеранов.

"С этого момента мы будем отмечать День Победы – в Первой мировой войне, во Второй мировой и, откровенно говоря, во всех остальных", – сказал глава Белого дома.

Ранее Трампа впечатлил военный парад в Пекине, в честь 80-летия победы над Японией во Второй мировой воне.

"Я думаю, что это было очень и очень впечатляюще, но я понимал, почему они это делали: они надеялись, что я за ними наблюдаю, – и я за ними наблюдал", – сказал президент Америки.

Напомним, при Трампе в Вашингтоне прошёл военный парад к 250-летию армии США.

В параде участвовали около семи тысяч военнослужащих, по городу проехали десятки танков и боевых машин. Были представлены образцы военной техники от времен Первой мировой войны до современных систем.

В день торжественного мероприятия президенту Дональду Трампу исполнилось 79 лет.