В Днепропетровской области люди категорически не хотят сдавать жильё военным.

Об этом пишет сержант ВСУ Станислав Бунятов в своём телеграм-канале.

Бунятов хочет, чтобы власти законодательно закрепили право "подселять военных в дома, в которых не живут люди", потому что, по его словам, проблема снять жильё систематическая.

Ситуация, видимо, связана с тем, что дома, в которых селятся служащие ВСУ, становятся целью для российских ударов.

Ранее Бунятов писал, что правый фланг запорожского направления ВСУ рискует обрушиться в следующем году.

Война в Украине идёт 1358-й день. Мы следим за последними новостями среды, 12 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ существенно продвинулась на востоке Запорожской области. ВСУ вышли из Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки из-за постоянных штурмов и обстрелов РФ, что создаёт угрозу для Гуляйполя. Бои идут уже за Ровнополье, Сладкое и Яблоково. В Донецкой области продолжаются бои за Покровск.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.