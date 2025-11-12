Запорожский горсовет пригласил семьи погибших военных на спектакль "Веселая вдова".

Приглашение опубликовано в телеграм-канале Водянской объединенной территориальной общины.

Согласно анонсу, Департамент по вопросам ветеранской политики Запорожского городского совета пригласил ветеранов, а также членов их семей и родных погибших защитников посетить 13 ноября Запорожский академический областной музыкально-драматический театр на постановку оперетты "Весёлая вдова".

Отметим, "Весёлая вдова" - оперетта в трёх актах австро-венгерского композитора Франца Легара, впервые поставленная в венском театре "Ан дер Вин" в 1905 году.

Сюжет представляет собой поединок прекрасной молодой вдовы - женщины, отстаивающей свою любовь под натиском искателей приданого, - и блестящего прожигателя жизни, который сдает позиции, отдавшись искреннему чувству. Пятьсот миллионов приданого вдовы (весь золотой запас ее маленькой, но гордой страны) – камень преткновения, встающий на пути влюбленных.

Ранее мы сообщали, что сотрудник ТЦК требовал с семьи погибшего военного 1,3 млн грн за оформление положенных родным по закону государственных компенсаций.

Война в Украине идет 1358-й день. Мы следим за последними новостями среды, 12 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ существенно продвинулась на востоке Запорожской области. ВСУ вышли из Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки из-за постоянных штурмов и обстрелов РФ, что создает угрозу для Гуляйполя. Бои идут уже за Ровнополье, Сладкое и Яблоково. В Донецкой области продолжаются бои за Покровск.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.