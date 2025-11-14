Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук, которые являются фигурантами коррупционного дела.

Об этом сказано в указе президента №845/2025.

"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: в рамках частичного изменения статьи 1 указа президента Украины от 19 июля 2025 г. № 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Г.Галущенко и С.Гринчук", - сказано в докеументе.

Между тем комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал отставку Гринчук с должности министра энергетики с формулировкой "в связи с конфликтом интересов".

Гринчук, которая подключилась к заседанию комитета онлайн, заявила, что подает в отставку исключительно из-за медийной составляющей и что она "не приняла ни одного незаконного решения".

По версии следствия она вместе с Тимуром Миндичем и Галущенко была участницей коррупционных схем в "Энергоатоме". Во время заседания комитета она отказалась говорить, знакома ли с другим фигурантом дела Игорем Миронюком, а затем просто резко отключила связь.

Многие депутаты благодарили ее за работу, после чего одобрили ее увольнение.

Напомним, позавчера Галущенко написал заявление об отставке.

В тот же день то же самое сделала Гринчук.