В лесу под Ивано-Франковском нашли тело мужчины, который накануне был мобилизован. Труп был найден в районе Рожнятова под Калушем.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Ивано-Франковской области.

По информации, личность уже установили - им оказался 39-летний житель этих мест.

Отмечается, что признаков насильственной смерти не выявлено.

Знакомая Наталья Марко в свою очередь пишет, что тело принадлежит недавно мобилизованному Олегу Скрипце, которого забрали в ТЦК еще 8 ноября, после чего мужчина не выходил на связь.

"Мы занимались поисками самостоятельно, поскольку полиция никак не реагировала на поданные шесть заявлений. Когда мы обращались в Долинский ТЦК, нас вводили в заблуждение два дня относительно того, что он находится там. Только вечером на второй день они всё-таки подтвердили, что он там", - пишет Марко.

В ТЦК по итогу заявили, что выпустили мужчину 10 ноября, потому что он "дебоширил и не давал спать ребятам".

"Они просто отпустили и решили поставить его как СЗЧ, чтобы снять с себя ответственность... Насколько нам стало известно, его повторно задерживала рота охраны Калуша", - пишет Наталья.

Однако причины смерти Олега до сих пор остаются неизвестны.

"Нет слов, чтобы описать всё то, что нам пришлось пережить все эти дни и что ещё предстоит. С какой безразличностью и жестокостью нам пришлось столкнуться в некоторых учреждениях. Я разочарована системой, которая должна была работать, защищать людей, а, к сожалению, работает против", - возмущается женщина.

Ранее мы писали, что в Киеве скончался принудительно мобилизованный Роман Сопин, который после ночи в одном из ТЦК и СП оказался в коме.

В Кременчуге во время прохождения мужчиной военно-врачебной комиссии (ВВК) произошла стрельба в ТЦК. В результате инцидента ранены двое сотрудников военкомата.