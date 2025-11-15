Российские войска смогли войти в важный поселок Новопавловка Днепропетровской области.

Об этом сообщают российские паблики.

Заявляется, что россияне под прикрытием густого тумана совершили бросок на бронетехнике и начали штурм населенного пункта.

Украина в свою очередь этого не подтверждает.

На карте Deep State, территория в радиусе 4-5 километров от Новопавловки все еще контролируется Вооруженными силами Украины.

При этом украинские военные также пишут о тумане на востоке Украины, который мешает работе дронов и облегчает атакующие действия противника.

В случае взятия Новопавловки для росийских войск откроется путь далее на север - в направлении Межевой с последующим заходом в тыл всей группировке украинских войск, действующей по линии Покровск-Доброполье.

Ранее мы писали, что серая зона приблизилась к селу Даниловка в Днепропетровской области.

Война в Украине идет 1361-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 15 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее публиковались итоги предыдущего дня. Мы рассказывали о массированном ударе по Киеву, сложной обстановке в Гуляйполе; анализировали, лишит ли Европа Зеленского поддержки после "пленок Миндича".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.