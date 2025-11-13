Россияне взяли под контроль село Степную Новосёловку восточнее Купянска Харьковской области.

Об этом сообщает военный обозреватель Deep State, публикуя карты боевых действий.

Также сообщается о продвижении россиян вблизи посёлков Сладкого и Новоуспеновского на востоке Запорожской области.

Также на карте обозревателя серая зона приблизилась к селу Даниловка в Днепропетровской области.

Сегодня в РФ заявили о захвате Даниловки, которая расположена на трассе между пгт. Покровским и Гуляйполем. Переход Даниловки под контроль противника подтвердил военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке.

Накануне войска РФ продвинулись в Покровске, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее ВСУ потеряли Ровнополье и Яблоково в Запорожской области.

Война в Украине продолжается 1359-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 13 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжает ухудшаться положение ВСУ на гуляйпольском направлении Запорожской области. Там армия РФ снова существенно продвинулась, захватив сёла Новое и Новоуспеновское. Противник также продвинулся под Покровском, закрепив свои позиции к югу от города. По сообщениям украинских военных, войска РФ заходят в город преимущественно через южные кварталы.

