Из мини-зоопарка реабилитационного центра в городе Хмельницком сбежали две львицы.

Сначала об этом сообщили местные телеграм-каналы, а позже подтвердила полиция Хмельницкой области в Фейсбуке.

По словам директора учреждения Сергея Палехина, кто-то сломал замки на дверях вольера, и животные сбежали. Одну из двух львиц нашли быстро. По словам Палехина, всё это время она находилось рядом с зооуголком и далеко не уходила.

Через некоторое время вторую беглянку обнаружили правоохранители. Возвращённых в зоопарк львиц зовут Симба и Сима.

Сообщается, что к поимке животных подключали подразделение спасателей с поисковым беспилотником.

Полицией открыто уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

Напомним, летом в крымском сафари-парке "Тайган" лев тяжело ранил владельца.

К слову, это уже не первое нападение львов на людей в "Тайгане". Осенью прошлого года привезённые из Мариуполя львы растерзали сотрудницу парка Леокадию Перевалову. Хищники вырвались из закрытой зоны, когда женщина чистила вольер.

Ранее мы публиковали видео со львом, который гулял по улицам Ивано-Франковщины.