Российский "Газпром" приступил к подготовке технической документации по строительству газопровода "Сила Сибири - 2", который будет вести в Китай.

Об этом пишет британская газета The Financial Times.

Это крайне дорогостоящий процесс – то есть Москва уверена, что ранее замороженный проект вновь сдвинулся с места после подписания в сентябре меморандума о строительстве российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

На стадии предварительного инженерного проектирования создаются "сотни томов документации", а её стоимость может достигать 5% бюджета. Другой российский топ-менеджер назвал возможный уровень расходов до 10%: "Такие траты необычны, если нет сильной уверенности, что деньги потрачены не зря".

При этом пока точных условий сделки РФ с Китаем по газу нет. Но для "Газпрома" этот трубопровод важен, поскольку месторождения Ямала после сокращения экспорта в Европу лишились основного рынка. При этом даже в случае запуска газопровода объём поставок в КНР составит примерно половину от уровня довоенных европейских контрактов, пишет издание.

