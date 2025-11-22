Палестинское движение ХАМАС сообщило Соединенным Штатам о готовности вернуться к боевым действиям в секторе Газа.

Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По данным телеканала, представители движения заявили спецпосланнику президента США Дональда Трампа Стивену Уиткоффу и его зятю Джареду Кушнеру, что соглашение о прекращении огня фактически расторгнуто, так как Израиль "систематически нарушает его".

В заявлении, опубликованном в телеграм-канале ХАМАС, говорится, что израильская армия пытается расширить подконтрольную территорию за пределами желтой линии, к которой стороны договорились отступить на первом этапе вывода войск.

Ранее Совбез ООН поддержал идею Трампа о создании "Совета мира" для управления сектором Газа.

Напомним, в середине октября США обвинили ХАМАС в нарушении мирного плана и призвали немедленно разоружиться.

Также Трамп заявил, что израильские силы могут немедленно возобновить операции в Газе, если ХАМАС не будет выполнять условия соглашения о прекращении огня.

А в конце октября по приказу Нетаньяху Израиль ударил по объектам ХАМАС в Газе.

