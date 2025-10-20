Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство ХАМАС может быть не причастно к нарушению перемирия, из-за которого Израиль вновь атаковал сектор Газа.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета.

По данным главы Белого дома, в нарушении перемирия могуть быть виновны мятежники внутри ХАМАС.

"Нужно посмотреть, что происходит. Мы хотим убедиться, что всё будет очень мирно с ХАМАС. Как вы знаете, они в последнее время вели себя довольно беспокойно. Были перестрелки. И мы думаем, что, возможно, руководство в этом не замешано — может, это какие-то мятежники внутри. Но в любом случае, ситуация будет урегулирована как следует. Жёстко, но правильно", - сказал Трамп и заверил, что перемирие еще действует.

Между тем независимое расследовательское СМИ Drop Site News сообщает, что взрыв в Рафахе, который израильский премьер Биньямин Нетаньяху использовал для оправдания прекращения помощи Газе и возобновления авиаударов, на самом деле вызван наездом израильского бульдозера на неразорвавшиеся боеприпасы, а не атакой ХАМАС на туннель. Несмотря на это, Нетаньяху обвинил ХАМАС и отдал приказ о новых бомбардировках. Как пишет Drop Site News, официальные лица США уже через несколько часов после инцидента узнали об этом.

Напомним, Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по Рафаху в южной части сектора Газа вчера.

Это произошло спустя неделю после объявленного Трампом "вечного мира" в регионе и освобождения заложников.