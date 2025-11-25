Государственный секретарь США Марко Рубио отказался от встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас на фоне переговоров о мирном плане для Украины.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации официальных лиц, Рубио отказался проводить двусторонние встречи с Каллас, поскольку её с администрацией президента США Дональда Трампа связывают непростые отношения.



"Каллас остаётся в стороне от внимания из-за её порой непростых отношений с администрацией Трампа. Даже Рубио - самый проевропейски настроенный член команды Трампа, изменивший ход его переговоров об Украине, - отказывается проводить двусторонние встречи с Каллас", - говорится в статье.

Один из источников издания заявил, что зато Каллас "играет роль плохого полицейского, объединяя государства-члены за кулисами".

Напомним, Европа предлагает свой план урегулирования кризиса в Украине, который заметно отличаются от предложений США. Рубио во время переговоров с Украиной заявил, что европейские планы не рассматриваются.

Также о том, что Европа не находится за столом переговоров, писали западные СМИ.