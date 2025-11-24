Начались военные столкновения и бои в Константиновке Донецкой области.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Deep State.

На ней серая зона появилась на южной окраине города, подойдя близко к трассе.

При этом указано и продвижение россиян на широком участке южнее Константиновки.

Отметим, что о боях в городе российские военные паблики и ряд украинских военных сообщали ещё с начала ноября.

Кроме того, согласно карте Deep State, у РФ продвижение около Ямполя.

Напомним, в конце октября украинский военный с позывным Мучной заявил, что отряды войск РФ зашли в Константиновку.

Война в Украине идет 1370-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 24 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в воскресенье Россия официально заявила о захвате нескольких украинских населенных пунктов. Как утверждается, в Днепропетровской области взяты Отрадное и Тихое, расположенные близ ключевого поселка Покровское, а у Северска Донецкой области оккупировано село Пазено. Потенциально это создает угрозу глубокого охвата северского участка. Оба продвижения Киев не подтверждал.

