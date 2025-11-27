Переговоры о мире в Украине могут идти ещё несколько месяцев.

Такой прогноз дал источник британскому журналу The Economist на условиях анонимности.

При этом близкие к переговорам лица, по данным журнала, говорят о серьезном прогрессе, сблизившем некоторые позиции Украины и России. Однако никто не верит, что президент РФ Владимир Путин согласится на последнюю версию мирного плана, согласованного украинской делегацией в Женеве с госсекретарем США Марко Рубио.

"Процесс идёт не в пользу Украины: переговоры направлены на согласование российских требований с украинскими уступками. И последнее слово, вероятно, останется за Кремлём", - пишет The Economist.

"Мы подходим к моменту, когда люди должны будут сказать: "Да, мы согласны" или "Нет, все кончено", - сказал источник, допустив, что Россия может смягчить свою позицию "в самом конце процесса, который в лучшем случае продлится еще несколько месяцев".

Также в статье затрагиваются ситуация на фронте и тема коррупции в украинской власти.

"По нескольким важным показателям дела Украины обстоят все хуже. У неё кончаются солдаты. Российские инвестиции в массовое производство беспилотников окупаются: они перекрывают пути снабжения Украины за линией фронта. А новое оружие, находящееся в разработке — реактивные ударные беспилотники и планирующие бомбы — грозит сделать города на востоке страны, такие как Харьков и Днепр, непригодными для жизни", - говорится в статье.

Касаемо коррупционной истории с Тимуром Миндичем журнал пишет, что "Зеленский отверг призывы к реформированию правительства и увольнению влиятельного главы своей администрации Андрея Ермака, который выиграл время, возглавив украинскую сторону на мирных переговорах".

Между тем журналист Саймон Шустер считает, что Владимир Зленский противится сдаче Донбасса ради прекращения войны из расчета на будущие выборы: он считает, что в случае территориальных уступок России проиграет их.

