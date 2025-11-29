Украина внесет изменения в свой план обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после доклада министра обороны Дениса Шмыгаля.

"Уже пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности, план обороны нашего государства. Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами. Договорились, что Денис подготовит детальные предложения по изменениям и представит Кабинету Министров Украины на утверждение", - заявил Зеленский.

При этом о каких именно приоритетах идет речь, Зеленский не уточнил.

Ранее мы писали о том, что в политических кругах называют разные варианты возможной замены Андрея Ермака на посту главы Офиса президента. В комментариях фигурируют имена главы ГУР Кирилла Буданова, первого вице-премьера Михаила Федорова, министра обороны Дениса Шмыгаля и замглавы ОП Павла Палисы.

Сейчас же Зеленский назначил секретаря СНБО Рустема Умерова вместо Ермака главой делегации на переговорах по мирному урегулированию.

