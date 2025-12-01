Эстония призвала Украину не бить по российским судам в Балтийском море после ударов по нефтяным танкерам у берегов Турции.

Об этом сообщает портал ERR.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что это "было бы неразумно" и может привести к эскалации в регионе.

"Более 60% российского экспорта газа и нефти проходит через Финский залив, и это огромный объем, особенно в коридоре шириной всего около шести морских миль. Было бы разумно это (удары по российским танкерам - Ред.) не делать, потому что это действительно может привести к эскалации ситуации в Балтийском море", - заявил Цахкна.

При этом он сказал, что Украина имеет право уничтожать цели на территории России, но "международные воды - это немного другой вопрос".

По мнению главы МИД Эстонии, Европа может осудить Украину за такие удары, но это может не остановить Киев, если он посчитает, что это не приведёт к полной остановке европейской поддержки.

Ранее у берегов Турции были атакованы два танкера теневого российского флота. Украинские СМИ со ссылкой на источники написали, что это была операция СБУ.

