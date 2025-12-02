3 декабря стартует программа "3000 км по Украине". Иллюстративное фото – "Укрзализныця"

С завтрашнего дня украинцы смогут получить бесплатные билеты на поезд для суммарного перемещения на 3000 километров.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины на своей странице в Фейсбуке.

Билеты доступны в вагонах плацкарт, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити на определ'нных 24 маршрутах (на снимках ниже).

На первом этапе программа сосредоточена на маршрутах сообщения с общинами прифронтовых территорий.

Кроме этого в рамках программы действуют следующие ограничения:

  • Билет можно оформить только на себя и своего ребёнка. Оформить проезд на взрослых родственников или друзей невозможно (функционал в дальнейшем будет дорабатываться).

  • Дети от 5 лет тоже получают 3000 километров бесплатного проезда. Для этого они должны быть добавлены в аккаунт родителя в "Дие" (свидетельство о рождении ребёнка).

  • По программе доступны места в плацкарте, купе, региональных поездах и 2-м классе Интерсити.

  • Программа покрывает только стоимость проезда. Постель, чай, перевозка животных, багажа и другие дополнительные сервисы оплачиваются отдельно.

  • Километры нельзя монетизировать, они действуют только для путешествий.

  • Все 3000 километров не обязательно использовать в декабре 2025 года – наибольшее количество мест Укрзализныця будет предлагать прежде всего в низкий сезон (январь, февраль, октябрь, ноябрь).

  • Неиспользованное по программе "3000 км по Украине" расстояние в дальнейшем можно будет конвертировать в "бонусные обнимашки" по программе лояльности "Укрзализныци" "Железные Друзья". Этот функционал появится в приложении перевозчика в 2026 году.

