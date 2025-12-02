Подозреваемыми в убийстве 21-летнего сына заместителя мэра Харькова Даниила Кузьмина в Вене на прошлой неделе являются двое украинцев. После совершения преступления они вернулись в Украину, где их и задержали.

Об этом сообщает агентство APA.

Представитель управления криминальной полиции Вены Герхард Винклер на пресс-конференции во вторник сообщил, что в Украине по делу об убийстве задержали двух подозреваемых в возрасте 19 и 45 лет.

Расследование началось 26 ноября, когда спасателей вызвали из-за горения автомобиля в Вене. Внутри на заднем сиденье обнаружили тело человека.

Анализ видеозаписей показал, что жертва была вместе с 19-летним украинцем, которого быстро идентифицировали. На следующий день после совершения убийства подозреваемый в сопровождении 45-летнего мужчины выехал в Украину.

Прокуратура Австрии выдала международный ордер на арест и передала его в Украину, после чего украинская полиция задержала двух мужчин.

По словам Винклера, политический мотив преступления можно исключить, а главный рассматриваемый мотив - финансовый. Он подтвердил информацию "Страны", что после убийства с криптовалютного кошелька жертвы была снята значительная сумма денег.

А при задержании двух подозреваемых украинскими правоохранителями была изъята "значительная сумма денег в долларах".

Напомним, 27 ноября австрийская пресса сообщила, что под железнодорожным мостом нашли сгоревший автомобиль и тело молодого украинца.

Два дня спустя стало известно, что жертву избила группа мужчин на встрече в подземном гараже дорогого венского отеля в центре города. После этого избитого посадили на заднее сиденье его машины и сожгли живьем.