Четыре неизвестных дрона летели в направлении борта с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда он вылетал из Ирландии.

Об этом сообщает местное издание The Journal.

По предварительной информации, четыре "дрона военного типа" достигли места в районе аэропорта Дублина, где около 23:00 должен был пролетать борт с Зеленским.

Однако в итоге самолет приземлился с опережением графика, поэтому разминулся с беспилотниками.

"Ирландские службы безопасности установили, что дроны в аэропорту Дублина были большими, очень дорогими, военного назначения, и что инцидент можно классифицировать как гибридную атаку", – говорится в материале.

Ранее западные СМИ писали, что Европа думает об ответных действиях против России на залеты дронов и диверсии.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не могла приземлиться в Болгарии из-за сбоя в GPS ее самолета. В этом обвинили Россию, но сервис Flightradar опроверг информацию о том, что сбой вообще был.

О беспилотниках в небе над Европой и заявлениях Москвы об угрозе третьей мировой войны мы писали в отдельном материале.