Новобранцы, поступившие в ВСУ, теперь будут распределяться между воинскими частями ещё до начала базовой подготовки.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Павел Палиса после заседания Ставки верховного главнокомандующего.

По его словам, каждая бригада ежемесячно будет получать фиксированное количество новых военных. Бригады с собственными инструкторами будут готовить новобранцев сами. Остальные – в учебных центрах, но с инструкторами от своей бригады.

Ранее ВСУ начали переносить учебные центры после очередного ракетного удара РФ.

Война в Украине продолжается 1381-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 5 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг нардеп Безуглая заявила в Верховной Раде, что Покровск уже фактически захвачен, а соседний с ним Мирноград находится в полном окружении. Главком ВСУ Александр Сырский утверждает, что Покровск не потерян, а оборона его и Мирнограда сдерживает дальнейшее продвижение армии РФ. На фоне этого обозреватель Deep State фиксирует крупное продвижение противника в Волчанске Харьковской области: российские войска вошли в южную часть города.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.