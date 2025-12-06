Искусственный интеллект меняет воспитание детей по всему миру.

Об этом пишет The Economist.

Издание анализирует тенденции внедрения ИИ в жизнь детей и молодых людей, которые теперь часто предпочитают общение с ИИ-ботом живому общению.

Так, треть американских подростков уже заявляет, что общение с ИИ для них проще, чем общение с родителями и друзьями. Но ИИ грозит тем, что выросшие на общении с ним дети будут просто не приспособлены к разговорам с живыми людьми, а также неготовы к любым трудностям и отказам в выполнении желаний.

В то же время, искусственный интеллект открывает новые перспективы в образовании.

"Воспитание роботами имеет свои преимущества. Технологические компании уже демонстрируют, как ИИ может улучшить обучение, особенно там, где не хватает учителей и учебных материалов. В первых испытаниях был достигнут прогресс в грамотности и изучении языков", - пишет The Economist.

Одновременно с этим, компании производители игрушек в Китае уже начали выпуск детских продуктов с внедренным в них ИИ, что вызывает тревогу у родителей.

"Существуют хорошо известные риски, связанные с тем, что дети имеют свободный доступ к постоянно развивающимся технологиям. Искусственный интеллект может генерировать неверные ответы. Игрушки могут выйти из-под контроля: родители должны проверять носки на наличие искусственного интеллекта, который недавно был обнаружен в плюшевой игрушке, что придавало пикантности разговорам о нетрадиционном сексе. Дети могут легко злоупотреблять ИИ, чтобы списывать домашние задания или преследовать друг друга "дипфейковыми" видео. Чат-боты могут побуждать психически уязвимых подростков к нанесению себе увечий. Технологические компании настаивают, что эти препятствия могут быть устранены", - отмечает The Economist.

Однако, "детство может быть радикально нарушено тем, что делает ИИ", считает издание.

"Технология быстро изучает, что нравится её хозяину, и показывает больше этого. Социальные сети уже создали "эхо-камеры", где люди видят только те взгляды, с которыми они согласны (или которые любят ненавидеть). ИИ угрожает усилить эти "эхо-камеры" и запереть в них детей с раннего возраста. Ребенку, который любит футбол, его плюшевый медведь может рассказывать истории о футболе, а его ИИ-репетитор — приводить примеры из футбола. Это не только уничтожает случайность. Диета, состоящая только из любимых вещей, означает, что ребенок никогда не научится терпеть что-то незнакомое. Односторонние отношения с чат-ботами представляют аналогичный риск. Искусственный интеллект, который никогда не критикует и не делится собственными чувствами, — плохая подготовка к общению с людьми.

"Так-боты" угрожают воспитать детей, которые не привыкли ждать своей очереди, которые вырастут коллегами, неспособными идти на компромиссы, и партнерами, незнакомыми с необходимостью компромиссов в отношениях", - пишет издание.

Оно советует предпринять "некоторые основные контрмеры".

"Родители должны хорошо подумать, прежде чем доверить своего ребёнка машине, которая повторяет слова, независимо от того, встроена ли она в медведя или нет. Чат-боты должны иметь возрастные ограничения, которые должным образом соблюдаются; правительства не должны давать компаниям, занимающимся искусственным интеллектом, такую свободу действий, какую они предоставили социальным сетям, которые только сейчас вынуждают вводить возрастные ограничения. Учителя обманывают себя, если думают, что эссе, написанные дома, можно и дальше считать достоверными. Долгосрочной задачей является глубокое осмысление того, как сохранить социализацию, которую искусственный интеллект может вытеснить из жизни детей. Школы, где проходит большая часть детства, являются лучшим местом для этого. Они должны использовать персонализированное обучение там, где оно доказывает свою эффективность. Но они также должны удвоить усилия, чтобы научить детей тому, чему не может научить робот: дискутировать, не соглашаться и ладить с людьми, которые не такие льстивые, как чат-боты, а может, даже ценить их", - пишет издание.

Напомним, Европарламент призвал ограничить доступ в социальные сети детям до 16 лет.

Ранее также сообщалось, что Дания готовится ввести запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет.