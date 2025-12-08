По делу о нападении на ивано-франковский национальный ансамбль песни и пляски "Гуцулия" во Львовской области начались задержания.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По словам главы МВД, установлены личности четверых участников нападения. Двум участникам нападения – по 21 году, другим – 17 и 18 лет. Троим уже сообщили о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц, один скрывается.

О мотивах преступления министр не сообщил.

Напомним, в Шептицком Львовской области группа молодых людей избила на заправке артистов ивано-франковского национального ансамбля песни и пляски "Гуцулия", которые вернулись в Украину после турне по Польше и Финляндии. Сообщалось, что у артистов сломаны носы, многочисленные ушибы, сотрясение мозга, перелом со смещением.

Ранее мы писали, что между бойцами Главного управления разведки Минобороны Украины и военнослужащими ВСУ произошла вооружённая стычка на территории одного из санаториев района Конча-Заспы под Киевом.

Также мы рассказывали, что в Одессе военкомы, полиция и добровольные помощники ТЦК напали на раненого военного.