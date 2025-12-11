Создатели искусственного интеллекта получили звание человека 2025 года по версии американского журнала Time.

Об этом издание сообщило в социальной сети Х.

В статье на сайте журнала отмечается, что у людей возникали противоречивые чувства при наблюдении за прогрессом ИИ.

"На протяжении десятилетий человечество готовилось к появлению мыслящих машин. Восхищаясь их способностью побеждать чемпионов по шахматам и предсказывать структуру белков, мы также испытывали отвращение к присущей им загадочности, не говоря уже об угрозе нашему чувству человечности. Лидеры, стремящиеся к развитию этой технологии, включая Сэма Альтмана и Илона Маска, предупреждали, что погоня за её возможностями может привести к непредвиденной катастроф", - говорится в статье.

Пока шли дискуссии о необходимости внедрить ИИ как можно быстрее в разные отрасли, исследователи обнаружили, что нейросеть способна плести интриги, обманывать и шантажировать.

"По мере совершенствования моделей ведущих компаний, системы ИИ в конечном итоге могут превзойти людей - как если бы высокоразвитая раса стояла на пороге колонизации Земли. ИИ наводнил социальные сети дезинформацией и дипфейк- видео, а папа Лев XIV предупреждал , что ИИ может манипулировать детьми и служить "античеловеческим идеологиям". Там, где скептики видели пузырь, лидеры революции увидели рассвет новой эры изобилия", - говорится в статье.

Звание получили основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, соучредитель Meta Марк Цукерберг, совладелец OpenAI Сэм Альтман, президент Nvidia Дженсен Хуанг, гендиректор подразделения DeepMind Google Демис Хассабис, руководитель Anthropic Дарио Амодей, глава AMD Лиза Су и исследователь в области искусственного интеллекта Фэй-Фэй Ли.

Журнал поместил "архитекторов ИИ" на обложку. Все они сидят на стальной балке, а изображение отсылает к знаменитой фотографии "Обед на небоскрёбе" 1932 года.

