Власти США приостановили программу розыгрыша грин-карт. Это связано с тем, что подозреваемый в стрельбе 13 декабря в Брауновском университете Клаудио Невес Валенте прибыл в страну по этой программе.

Об изменениях сообщила в Х министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм.

Чиновница написала, что по распоряжению президента США Дональда Трампа немедленно приказывает службе гражданства и иммиграции (USCIS) приостановить программы DV1.

"Клаудио Мануэль Невес Валенте, стрелок из Брауновского университета, въехал в США в 2017 году по программе иммиграционных виз диверсификационной лотереи (DV1) и получил грин-карту. Этому гнусному человеку никогда не следовало разрешать въезд в нашу страну. В 2017 году президент Трамп боролся за прекращение действия этой программы после ужасающего инцидента в Нью-Йорке, когда террорист ИГИЛ, въехавший по программе DV1, протаранил грузовиком восемь человек. По указанию президента Трампа я немедленно поручаю USCIS приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что от этой катастрофической программы больше никто из американцев не пострадает", - сказано в публикации Ноэм.

На какой срок введены ужесточения, неясно.

Во время стрельбы в Брауновском университете в городе Провиденс, что в штате Род-Айленд, погибли два человека, девять получили ранения. После расстрела преступник скрылся и был объявлен в розыск. Его задержали, однако спустя несколько дней освободили из-под стражи. Сегодня его нашли мёртвым.

Для справки

Грин-карта (официальное название United States Permanent Resident Card, или Form I-551) - удостоверение личности, подтверждающее наличие у иностранца права на постоянное проживание и трудоустройство в США. Вид на жительство можно выиграть в интернет-лотерее, которую каждый год проводит правительство США. Одна из её целей - поощрять иммиграцию в США людей из стран, граждане которых практически не представлены в Штатах.

При Трампе США ужесточают миграционную политику. Так, летом Госдеп начал проверку более 55 миллионов граждан других стран с действующими американскими визами на предмет возможных нарушений миграционного законодательства.

Также в стране ввели проверки соцсетей заявителей, которые хотят попасть в США по студенческой визе.