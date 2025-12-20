В Павлограде жители нескольких улиц более 34 часов оставались без света.

Об этом сообщают местные СМИ.

По информации, в ночь на 19 декабря в одном из районов Павлограда из-за длительных отключений электричества собралась толпа жителей. Люди вызвали полицию и аварийную службу ДТЭК.

Как выяснилось, один из местных жителей имел свободный доступ к трансформатору и самостоятельно отключал электроснабжение.

По словам жителей, с 5 ноября графики отключений не соблюдались: электричество отключали неравномерно - на одних улицах свет пропадал надолго, на других - значительно реже или вообще не выключали.

Сообщается, что улица Черешневая и прилегающие оставались без электроснабжения более 34 часов.

Аварийная служба сообщила, что при установке трансформатора на него "забыли" поставить замок, из-за чего к оборудованию мог получить доступ кто угодно. Жители утверждают, что мужчина, знакомый с представителями Ремонтно-эксплуатационного управления (РЕМ), получил неофициальное разрешение контролировать отключения, но делал это выборочно.

Ночная проверка показала, что трансформатор отключился из-за перенапряжения, оставив несколько улиц без электричества до понедельника. После этого оборудование закрыли на замок. Жители настаивают на замене трансформатора на более мощный.

Коллективное обращение жителей будет подано в руководство Павлоградского РЕМ в понедельник.

Напомним, после ночных ударов армии РФ по Украине несколько областей остались без света.

Ранее в Одесской области из-за блэкаута объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня.