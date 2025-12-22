Президиум Верховного суда РФ признал антисоветскую агитацию и пропаганду деяниями, не несущими общественной опасности.

Об этом сообщается в телеграм-канале инстанции в связи с делом одессита, осужденного в середине прошлого века.

"Антисоветская агитация и пропаганда признаны деяниями, не содержащими общественной опасности, и осуждённые за них подлежат реабилитации независимо от фактической обоснованности обвинения, указал президиум Верховного суда РФ под председательством Игоря Краснова, рассмотрев дело жителя Одессы, осужденного в 1950 году за измену Родине и контрреволюционную агитацию", - сказано в публикации.

В сообщении раскрыты подробности дела: во время Второй мировой войны одессит Иван Мок проживал на оккупированной немцами территории, добровольно служил старостой в поселке и выполнял указания фашистских захватчиков. Затем он попал в Кировскую область в рамках репатриации, где проводил антисоветскую агитацию среди местного населения, за что был отдан под суд.

Сейчас Верховный суд РФ отменил судебные решения в части наказания за контрреволюционную агитацию, оставив без изменения приговор за измену Родине.

Уголовная ответственность за антисоветскую агитацию и пропаганду была отменена в СССР ещё в 1989 году. Однако в современной России периодически раздаются призывы ввести уголовную ответственность за, например, критику Иосифа Сталина. Но как видим, Верховный суд РФ определил, что это не является уголовно наказуемым деянием.

Осенью мы публиковали опрос, согласно которому россияне считают Владимира Путина и Сталина политиками, которые принесли России наибольшую пользу.

Напомним, за антисоветскую пропаганду в 1980-е был арестован украинский диссидент Степан Хмара, который в прошлом году скончался.