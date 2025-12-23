Президент США Дональд Трамп назвал газету The New York Times угрозой национальной безопасности для США и "врагами народа".

Публикацию с критикой газеты американский лидер выложил в своей социальной сети Truth Social.

Трамп обвинил издание в радикально-левой невменяемости.

"Провал New York Times, их ложь и преднамеренное искажение фактов представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны. Их радикально-левое, невменяемое поведение, бесконечное написание фальшивых статей и мнений должны быть пресечены. Они – настоящие враги народа!" - пишет президент США.

Трамп не уточнил, какой статьей газеты остался недоволен. Ее первая полоса сегодняшнего тиража была посвящена украинским ударам по нефтяным танкерам теневого флота РФ и звучало предположение, что Трамп мог отменить запрет Джо Байдена на такие удары.

Напомним, президент США недавно называл NYT "врагом народа" за статью о том, что он устал и "столкнулся с реалиями старения".

Кроме того, ранее американский президент подал судебный иск на 15 миллиардов долларов против этой газеты, обвинив её в клевете и оскорблениях. Суд во Флориде отклонил иск, но оставил за Трампом право подать его вновь.