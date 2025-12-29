В Эстонии не заметили признаков подготовки Россией нападения на страны Балтии или другие государства - члены НАТО.

Об этом заявил глава эстонской разведки Каупо Розин, его слова приводит издание ERR.

"Сегодня мы по-прежнему видим, что Россия в настоящее время не намерена нападать ни на одну из стран Балтии, ни на НАТО в целом. Мы видим, что в результате наших ответных мер Россия изменила свое поведение после различных инцидентов, произошедших в регионе. Пока что ясно, что Россия уважает НАТО и в настоящее время пытается избежать открытого конфликта", - заявил Розин.

Он считает, что после серии инцидентов в Европейском Союзе и последовавшей реакции Запада в России "принимают различные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем".

В частности, траектории полетов беспилотников над Украиной были скорректированы для минимизации рисков, российские самолеты теперь "очень тщательно контролируют свои траектории полета над Балтийским морем", а с момента начала миссии НАТО не было повреждений подводных кабелей.

Ранее многие европейские политики неоднократно заявляли о вероятности войны РФ и Европы. Они опасались, что начало ей положит поражение российского беспилотника или самолета на территории ЕС.

О том, насколько подобные опасения реалистичны, мы разбирались в отдельном материале.