Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы средняя зарплата в Украине выросла в три раза.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, этого президент США хочет добиться с помощью специальных условий прихода американского бизнеса на украинский рынок.

"Мы много этому уделили внимания, президент Трамп фокусируется на этом. Он считает, что это задача номер один, чтобы были рабочие места в Украине", - отметил Зеленский.

Напомним, по данным Госстата, в августе 2025 года средняя зарплата в Украине сократилась в сравнении с июлем на 2,2%: с 26 499 грн до 25 911 грн.

