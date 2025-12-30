Тотальный блэкаут. Более 100 тысяч жителей Подмосковья остались без света и связи. Видео
В Подмосковье 120 тысяч человек остались без света.
Об этом сообщают российские издания.
По их информации, в Раменском произошел тотальный блэкаут, нет света и связи уже больше четырёх часов.
Местные телеграм-каналы заявляют об аварии на подстанции. Ранее сообщалось, что на Москву летели БпЛА.
Напомним, накануне в России сообщили, что Украина пыталась атаковать дронами резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.
Какой удар нанесёт Москва после заявлений об атаке на резиденцию Путина, мы анализировали в отдельном материале.
Война в Украине идет 1406-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 30 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинский военный эксперт заявил об угрозе Доброполью после окончательного захвата армией РФ Мирнограда и Покровска в Донецкой области. В районе Покровска продолжаются бои за север города и западные окраины, где российские войска пытаются выйти на подступы к Доброполью с юга.
