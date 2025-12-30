Совет Безопасности Организации объединённых наций возглавит самая разрушенная страна мира – Сомали.

Об этом сообщает африканский новостной аггрегатор AllAfrica.

Федеративная Республика Сомали, расположенная на восточном побережьи Африки, считается примером несостоявшегося государства, поскольку центральное правительство контролирует лишь часть страны, ведя войну с самопровозглашёным "Исламским Эмиратом Сомали" – исламистской террористической организацией "Аш-Шабаб". Население Сомали страдает от повторяющихся засух, голода и бедности. Около 4 миллионов человек являются беженцами в собственной стране.

Именно это государство с января 2026 года должно взять на себя руководство органом ООН, который отвечает за поддержание международного мира и безопасности. В Совете принимаются решения о санкциях, оружейном эмбарго, направлении миротворческих миссий ООН или трибуналов, а в особых случаях – разрешение на применение военной силы.

Могадишо возглавит совбез ООН согласно установленной очерёдности. В него входят пять постоянных членов, каждый из которых имеет право вето: США, Великобритания, Франция, Китай и Россия. Также в Совете состоят десять непостоянных членов, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН. В настоящее время это Алжир, Гайана, Сьерра-Леоне, Словения, Южная Корея, а также Дания, Греция, Пакистан, Панама и Сомали. Председательство ротируется по алфавиту – в 2026 году Сомали сменит Словению.

Председательство Сомали не поставит работу ООН под угрозу. Фактическое руководство организацией осуществляется штаб-квартирой в Нью-Йорке и обеспечивается жёстко регламентированными процедурами, а также всесторонней поддержкой Секретариата ООН. Таким образом, Могадишо не сможет проводить какие-либо резолюции или злоупотреблять властью.

