Международный суд ООН принял встречный иск России против Украины по обвинению в "геноциде".

Об этом говорится в пресс-релизе, который был опубликован на сайте суда.

Согласно судебному решению, Украина должна подать ответ на претензии РФ до 7 декабря 2026 года, а Москва - ответить на это своими аргументами до 7 декабря 2027 года.

Накануне суд отклонил просьбу Украины не рассматривать этот иск, определив, что он "является приемлемым" и является частью более раннего иска Украины против России, который также касается геноцида.

Украина подала на Россию в суд ООН сразу после полномасштабного вторжения. Киев заявлял, что РФ признала "ЛДНР" и затем вторглась в Украину, основываясь на ложных утверждениях о защите жителей Донбасса от украинского "геноцида".

В том же иске Украина заявила, что РФ умышленно убивает и наносит тяжкие телесные повреждения гражданам Украины, то есть совершает геноцид против украинского народа.

При этом в ООН не считают войну в Украине геноцидом. Еще в сентябре международная комиссия по расследованию нарушений в Украине заявила, что не нашла признаков этого преступления в ходе российско-украинской войны.

Ранее мы сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа планирует исключить из резолюции ООН формулировки, подтверждающие территориальную целостность Украины и осуждающие российскую оккупацию Крыма и других регионов.



Кроме того, впервые после полномасштабного вторжения РФ в Украину США проголосовали против антироссийской поправки к резолюции ООН о героизации нацизма.