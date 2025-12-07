В России заявили, что готовят "трибунал" для украинских военных, "по типу Нюрнбергско".

Об этом заявил глава Ассоциации юристов России и экс-премьер Сергей Степашин.

По его словам, "трибунал" готовят Следственный комитет и прокуратура, "уделяя особое внимание действиям Вооруженных сил Украины в Курской области".

Напомним, что против самой РФ также готовят трибунал в Нидерландах по военным преступлениям, однако с его финансированием недавно возникли проблемы.

В мирном плане президента США Дональда Трампа из 28 пунктов было написано, что "все стороны конфликта получают полную амнистию за действия, совершенные во время войны, и обязуются не предъявлять претензий и не рассматривать жалобы в будущем".

Однако, по данным СМИ, Киев выступил против этого пункта.

Напомним, летом президент Украины Владимир Зеленский подписал документы для ратификации соглашения о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Ранее соглашение было подписано между Украиной и Советом Европы. Зеленский призвал европейские страны как можно скорее его ратифицировать, чтобы начать процесс реального создания трибунала.