"По типу Нюрнбергского". В РФ готовят "трибунал" для украинских военных
В России заявили, что готовят "трибунал" для украинских военных, "по типу Нюрнбергско".
Об этом заявил глава Ассоциации юристов России и экс-премьер Сергей Степашин.
По его словам, "трибунал" готовят Следственный комитет и прокуратура, "уделяя особое внимание действиям Вооруженных сил Украины в Курской области".
Напомним, что против самой РФ также готовят трибунал в Нидерландах по военным преступлениям, однако с его финансированием недавно возникли проблемы.
В мирном плане президента США Дональда Трампа из 28 пунктов было написано, что "все стороны конфликта получают полную амнистию за действия, совершенные во время войны, и обязуются не предъявлять претензий и не рассматривать жалобы в будущем".
Однако, по данным СМИ, Киев выступил против этого пункта.
Напомним, летом президент Украины Владимир Зеленский подписал документы для ратификации соглашения о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
Ранее соглашение было подписано между Украиной и Советом Европы. Зеленский призвал европейские страны как можно скорее его ратифицировать, чтобы начать процесс реального создания трибунала.