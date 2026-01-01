В варшавском аэропорту Окенце был задержан 23-летний украинец Илья С. с радиоглушителем.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

По информации издания, 26 декабря молодой гражданин Украины, заказав кофе и закуски и поставив на стол ноутбук, провёл в кафе аэропорта шесть часов.

Такое поведение вызвало подозрение у сотрудников службы безопасности аэропорта. Мужчину обыскали и обнаружили у него запрещённое оборудование для подавления сигналов, работавшее в частотных диапазонах, зарезервированных для воздушной связи и навигации.

Мужчину задержали, а на следующий день ему предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса Польши о попытке совершить действия, угрожающие безопасности воздушного движения, и арестовали на месяц.



Илья С. не смог внятно объяснить, зачем ему понадобилось создавать радиопомехи на объекте критической инфраструктуры.

23-летний мужчина утверждает, что проживает в Канаде, но не объяснил, зачем прибыл в Польшу.

По словам источников газеты, задержанный также путался в показаниях: сначала утверждал, что является солдатом, но затем заявил, что он бизнесмен.

Варшавско-Охотская районная прокуратура начала расследование инцидента.

Ранее в Польше задержали трёх граждан Украины и обнаружили у них в автомобиле детектор шпионских устройств и хакерское оборудование.



А весной премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в его стране значительно возросла активность украинской шпионской деятельности.